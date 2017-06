DONNARAIOLA x HATERS 1-0

What's next? — Mino Raiola (@MinoRaiola) 25 giugno 2017

Telenovela infinita quella di, una telenovela che dopo la conferenza di Fassone e Mirabelli si è spostata sui social: tanti gli attacchi al giovane portiere del, che oggi ha risposto prima ai tifosi, poi ai rumors che lo volevano in rottura con Raiola e infine con un ultimo post su Instagram che ha spento le polemiche e confermato che a fine Europeo si siederà al tavolo con società, famiglia ed entourage per trattare il rinnovo.? Non poteva mancare la sua reazione, un tweet al veleno dedicato a tutti coloro che hanno insultato e minacciato Gigio nelle ultime settimane e volto a cementare ulteriormente il rapporto con Donnarumma: "Donnarraiola-haters 1-0. What's next? (cosa succede? o cosa ci aspetta?)". Donnarumma e Raiola più uniti che mai, ma poi questa è anche la domanda di tutti i tifosi del Milan: cosa bisogna aspettarsi ora?