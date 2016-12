Brutta tegola sul Palermo, specie in vista della prossima finestra di calciomercato: la banca Unicredit ha sospeso il fido di 2,5 milioni nei confronti del club rosanero, impedendo di fatto alla società di operare sul proprio conto corrente. Ne dà notizia La Repubblica, che cita anche un commento del patron Maurizio Zamparini: "Sono profondamente deluso dal comportamento di Unicredit, Da quattordici anni lavoriamo insieme a questa banca senza avere mai avuto un problema. Pago interessi salatissimi del 6 per cento, mentre a Milano con la stessa banca sono del 2 per cento, e loro ci sospendono il fido. Sono fortemente tentato di portare i libri in tribunale per chiudere l'amministrazione controllata. Viene voglia di mollare tutto".



La decisione di Unicredit ha una motivazione ben precisa: il Tas - tribunale arbitrale dello sport - ha imposto al Palermo di pagare una penale di quasi dieci milioni di euro alla Pencill Hill di Gustavo Mascardi, nell'ambito di una vecchia diatriba legale legata all'acquisto e alla successiva cessione alla Juventus di Paulo Dybala. "Abbiamo già fatto ricorso al tribunale di Palermo e a quello di Varese e pensiamo anche di potere ottenere dei risultati positivi, ma queste cose vanno per le lunghe - prosegue Zamparini -. Loro hanno in mano un pezzo di carta del Tas che è esecutivo in tutto il mondo e quindi si comportano in questo modo che proprio non ritengo giusto”. Già in passato Zamparini si era scagliato contro l'intermediario Mascardi, in merito a questo contenzioso, definendosi "truffato".