Felipe Anderson ha tenuto banco in casa Lazio, è stato l'argomento della settimana. Tace da 3 giorni, anche sui social, a giugno avrebbe chiesto ai suoi agenti di sondare il terreno per il trasferimento. Non solo: complice l'esclusione di Luis Alberto, avrebbe anche pensato di non tornare dalle vacanze di Natale e restare in Brasile. E spunta un altro retroscena.



CRISI E MERCATO - Il giocatore non sta vivendo un momento idilliaco, Lotito potrebbe pensare di cederlo. Ovviamente se ne riparlerà a giugno: su Felipe Anderson hanno messo gli occhi il Napoli (prossimo avversario della Lazio), club cinesi, il San Paolo e il Santos che lo aveva lanciato (a cui comunque la Lazio dovrà tributare il 25% del trasferimento, in ogni caso). Felipe per ora rimane, con la speranza che il calcio giocato cancelli una settimana di polemiche. Nel frattempo dovrà pagare anche una multa: ha saltato il prazo di mercoledì con la squadra. A conferma di un momento no, in cui tutto sembra girare per il verso sbagliato.