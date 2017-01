Al momento non sembra avere ripercussioni sul titolo in borsa della Juventus il presunto caso di emissioni false che ha colpito FCA. Sebbene il titolo in borsa FIAT Chrysler abbia chiuso con un ribasso di oltre nove punti percentuali, il titolo del club bianconero ha avuto un leggero ribasso (-0,48) in linea con quello delle giornate precedenti.