In casa Inter continua a tenere banco il caso Gabigol, che sta valutando il proprio futuro insieme alla società.



PRESTITO SOLO IN ITALIA - Il Santos nelle passate settimane ha provato a fare un sondaggio per cercare di riportare a casa il figliol prodigo; i dirigenti nerazzurri, però, non hanno alcuna intenzione di far tornare in patria il giovane attaccante brasiliano. Gabigol ha bisogno di ambientarsi e trovare confidenza con il calcio italiano: il piano è quello di tenerlo in rosa oppure di prestarlo a un club di Serie A per non perdere altro tempo ed averlo pronto per la prossima stagione. A confermare questa intenzione dell'Inter, che ha già ricevuto delle proposte da Genoa ed Atalanta, ci ha pensato lo stesso presidente del Santos, Modesto Roma, che ha dichiarato a Fox Sports: ''Farlo tornare al Santos? Perché dovrei illudere i nostri tifosi? Piacerebbe a tutti riaverlo, ma l'Inter ha speso tanti soldi per lui. Sono disposti a darlo in prestito, è vero, ma soltanto a una squadra italiana. Vogliono cederlo quest'anno per farlo adattare alla serie A''.



GABIGOL VUOLE RESTARE - Oggi l'Inter scende in campo a Cadice per il Trofeo Marabella, un triangolare con Marabella e Linense, due squadre di Segunda Divison B, equivalente alla nostra Lega Pro (diretta tv dalle ore 19 e alle ore 20 su Sky e Tv8). Gabigol avrà la possibilità di giocare per provare a dimostrare il suo vero valore, così da tenersi l'Inter; non è un mistero, infatti, che il classe '96 vorrebbe restare a Milano per affermarsi da subito con la maglia nerazzurra. Magari andando in rete, come già successo nelle amichevoli con Lugano e Renate. Quella di oggi è un'occasione per provare a conquistarsi la fiducia di Pioli e della società; e si presenterà, guarda caso, proprio nel giorno in cui inizia il calciomercato invernale. Dipenderà anche dal futuro degli altri attaccanti nerazzurri, come ad esempio Palacio (anch'egli richiesto da Atalanta e Genoa) e Jovetic. Per quest'ultimo, in alternativa al ritorno alla Fiorentina, si sono aperte un paio di piste estere: Schalke e Siviglia.