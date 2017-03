Il direttore di RaiSport, Gabriele Romagnoli, è intervenuto sulla protesta veemente del club azzurro dopo la telecronaca di martedì della semifinale d'andata di Coppa Italia, Juve-Napoli, rilasciando un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La reazione del Napoli? Assolutamente esagerata. Una reazione a sangue caldo. Spero che a sangue freddo ci renda conto che non c'era squilibrio nella telecronaca. Le partite le decidono i giocatori, gli allenatori e, qualche volta, gli arbitri. Mai i telecronisti". E ancora: "La Rai svolge il proprio compito in maniera serena ed equilibrata. Non vorrei che, a causa di questi episodi, si creasse un clima di tensione, magari con rischi per l'ordine pubblico. Cerqueti ha fatto bene il suo lavoro e altrettanto farà al ritorno".