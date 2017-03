Michele Uva, direttore generale della FIGC, dice la sua sul deferimento di Andrea Agnelli: "Sulla vicenda-biglietti, che coinvolge la Juve, non siamo preoccupati: noi dobbiamo occuparci della giustizia sportiva. Però, mi sembra che l'Antimafia stia facendo un processo molto mediatico e questo non fa bene nè al calcio, nè tantomeno all'Italia. Il calcio dà esposizione mediatica e questo è evidentemente in questo momento. Occorre che la giustizia ordinaria faccia il proprio corso con la massima serenità".



Due parole, poi, sul futuro della Lega Calcio: "Si parla di me come possibile presidente della Lega di Serie A? Non penso proprio che lo farò, nè è mia intenzione".