Caso Keita in Coppa d'Africa. Il giocatore della Lazio, con il suo Senegal è rimasto in campo per un'ora, quando è stato sostituito ha dato segni di insofferenza, provocando la reazione del tecnico Aliou Cissé, che sembra non aver gradito un certo tipo di comportamento: "Ho 14 giocatori che hanno più di una Coppa d'Africa in carriera, questo non è il caso di Keita. Lui è giovane e di talento, ma è per lo più giovane. Quindi bisogna rivalutare il suo ruolo così da lasciarlo tranquillo e farlo crescere in questa Nazionale". Parole dure di Cissé, in difesa di Keita è poi intervenuto il direttore tecnico Mayacine Mar: "Il desiderio di continuare a fare bene ha innescato in lui quel tipo di comportamento".