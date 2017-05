Melissa Satta, compagna di Kevin Prince Boateng, dice la sua sul caso Muntari, che ha deciso di lasciare il campo in seguito ad insulti razzisti che piovevano dagli spalti del Sant'Elia, dagli studi di Tiki Taka: "La cosa che gli ha dato fastidio è che, dopo aver chiesto aiuto all'arbitro, da parte sua c'è stata indifferenza. Tutti hanno di lui l'immagine di un ragazzo impulsivo ma negli anni è cambiato molto. Si è poi rivolto a un bambino, con il direttore di gara che gli ha detto di non rivolgersi al pubblico. Un arbitro non può ignorare una cosa del genere, molto seria. Se è giovane, può farsi aiutare. Ritengo la situazione sia assurda, dicendo a un giocatore di star zitto, per poi ammonirlo. L'età non è una giustificazione, magari dovrebbe essere punito lui, evitando i campi di serie A. Lo ha ammonito, dovrebbe vergognarsi".