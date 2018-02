. Dopo i due articoli di denuncia di Pippo Russo ( LEGGI QUI QUI ), anche Striscia la Notizia ha iniziato a occuparsi dell'argomento e nelle ultime ore ha avuto una risposta direttamente dalla Figc.La Federazione ha deciso di non mettere la testa sotto la sabbia, ma di intervenire e, come confermato ai microfoni della trasmissione di Canale 5 da Paolo Corbi, capo ufficio stampa della Figc, la procura ha avviato un'indagine proprio sulle due società: "Possono esserci casi specifici nei quali il trasferimento dei calciatori diventa un mezzo per abbellire un bilancio.".La procura ha 60 giorni di tempo per svolgere l'indagine, con la possibilità di richiedere una proroga.e nei prossimi mesi porterà la Federazione a prendere una posizione su questi trasferimenti, non rilevate dalla Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche), che si occupa del monitoraggio della situazione economico-finanziaria delle società calcistiche, senza entrare nel merito delle valutazioni date ai calciatori.