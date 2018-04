Il presidente del Coni e commissario straordinario della Lega Sere A, Giovanni Malagò, ha parlato a Striscia la notizia del caso plusvalenze, sollevato dalle inchieste di Calciomercato.com a firma Pippo Russo: "Bravi voi che evidenziate queste situazioni. Io sono commissario da febbraio e la campagna trasferimenti è finita a gennaio. Detto questo, c'è un problema: nessuno può dare un giudizio certo e certificato sul valore dei giocatori, se serve dare un giudizio sullo stile e sull'eleganza, certo non è una cosa bella. Ritrovarsi in un'altra società dalla mattina alla sera senza giocare mai non è una bella cosa per uno sportivo. Chiedo trasparenza e di evitare di fare queste cose, che viste da fuori non sono belle".