Il tema-portiere è quello che terrà banco in casa Napoli per le prossime settimane. Come rivelato nelle scorse ore da Radio CRC, non ci sarà per il momento l'atteso incontro tra Aurelio De Laurentiis ed il manager di Pepe Reina, lo spagnolo Manuel Garcia Quilon. Questo non significa, necessriamente, divorzio: secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha fretta ma non è escluso che a breve le parti possano riaggiornarsi per un accordo di rinnovo fino al 2019 con mini-clausola rescissoria inserita nel nuovo contratto dello spagnolo che, comunque, potrebbe essere titolare nel preliminare Champions e anche per la prossima stagione.