L'appello di Sala, le risposte piccate di Milan e Inter, ora un nuovo capitolo nella vicenda che riguarda San Siro. Come rivelato da Milano Finanza infatti i rossoneri hanno deciso di rescindere i contratti con M-I Stadio, la società di servizi che gescire il Meazza. Scelta comunicata lo scorso 15 dicembre, dovuta alla volontà dell'ad Marco Fassone di riconsiderare i contratti firmati dalla precedente proprietà. La risposta dell'Inter non è tardata: come riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, una volta conosciuta la mossa del Milan, l'Inter il 29 dicembre ha comunicato la propria disdetta. Le due società dunque dovranno sedersi a un tavolo di trattativa entro sei mesi per parlare della gestione ordinaria entro sei mesi, visto che l'attuale accordo scadrà il 30 giugno 2018.