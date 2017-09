Non si ferma la battaglia legale della Vibonese: in questo momento la dirigenza rossoblù si trova al Tar del Lazio.



Si sta discutendo il ricorso per provare ad essere riammessi alla terza serie, dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha rinviato al Tribunale Federale (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso) la trattazione del caso sollevato dalla società del presidente Caffo che aveva chiesto la retrocessione del Messina all’ultimo posto in classifica dello scorso campionato di Lega Pro accogliendo il ricorso della FIGC e della Lega Pro contro la sentenza della Corte Federale d’Appello che dava ragione ai calabresi.