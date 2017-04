Antonio Cassano, ex attaccante della Roma e svincolato dallo scorso gennaio dopo aver rescisso il contratto che lo legava alla Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:



Chi le è stato vicino del mondo del calcio da quando è svincolato?

«Cinque persone e basta. Ci tengo a nominarle: Piero Ausilio. Sono ancora pazzo per l’Inter e ci sentiamo un giorno sì e uno no. Se Pioli non dovesse essere confermato gli ho detto di puntare su Guardiola o Spalletti».



Cosa pensa del campionato italiano?

«La Juve continuerà a vincere: sono bravi e anche forti di testa. Ma il livello si è abbassato. A fine anni Novanta c’erano le sette sorelle. La settima, la Fiorentina, aveva in attacco Rui Costa, Edmundo e Batistuta. Ecco perché posso continuare a giocare a lungo e fare la differenza e non è giunto il momento di smettere».



Che cosa consiglia al suo amico Totti?

«Di non mollare. Vale ancora 10-12 gol a campionato. Ma quando si gioca poco è dura per tutti fare bene. Io e lui siamo gli ultimi eroi di una certa generazione di attaccanti. E’ stato il mio miglior partner d’attacco».



Lei è stato più volte vicino alla Juve.

«Ho detto quattro volte no alla Juve e non mi pento. La prima quando ero al Bari e scelsi la Roma, due volte con Secco d.s. e infine Marotta: ci ha provato anche lui».