Antoniorompe il silenzio. Il giocatore della, ormai separato in casa da quest'estate, non aveva più rilasciato dichiarazioni alla stampa. Persino il club blucerchiato gli aveva intimato di non parlare con i giornalisti, a causa della delicata situazione che era sorta attorno al calciatore.Oggi Fantantonio ha però parlato del suo futuro. Lo ha fatto a Sky Sport, allontanando la possibilità di un suo approdo in Cina : "E che ci vado a fare lì? Ora torno a casa dalla mia, questo è un giorno felice per me" ha detto il fantasista barese. "Ho chiesto la risoluzione,che mi facciano sapere qualcosa. Ora sto bene, mi diverto con i ragazzi (della Primavera, ndr) e sono felice".