In un modo o nell'altro, Antonio Cassano continua a far parlare di sè. Dopo la brevissima parentesi estiva con la maglia del Verona, l'attaccante classe '82 è tornato sul mercato degli svincolati ma non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Ci ha fatto un pensiero il Cagliari negli ultimi giorni di agosto, si è tornato a parlare della solita Virtus Entella in Serie B e nei giorni scorsi è andato in scena un incontro a Portofino col patron dello Spezia Volpi, ma l'avventura di Cassano nel calcio giocato potrebbe essere finita qui.



Presente al Salone Nautico di Genova, l'ex talentino di Barivecchia, intercettato da alcuni cronisti, ha rilasciato una breve ma significativa dichiarazione: "Col calcio ho finito, ho finito", ha detto sorridendo. Conoscendo il personaggio, difficile comprendere se si tratti della solita boutade, ma questa volta sembra davvero finita: Antonio Cassano è vicino come non mai al ritiro.