Senza peli sulla lingua, secondo quello che il suo stile. Antonio Cassano, alla consegna del Tapiro d'oro da parte di Valerio Staffelli, ha scelto l'ironia per commentare la sua situazione. Svincolato, a caccia di una squadra: "Serie B? Con le pippe che ci sono in giro, io posso giocare ancora in serie A. E voglio giocare in serie A. Ma se non c'è l'opportunità rimango a casa. Ci sono grosse probabilità che a giugno finisca la mia carriera e inizi a fare il manager di mia moglie. Adesso il grano a casa lo porta lei. Non mi cerca nessuno, che devo fare? Niente Cina, Grecia o Argentina. Non voglio andare da nessuna parte. Volevo rimanere in Italia però, ad oggi, non c'è niente".