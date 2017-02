Antonio Cassano incorona Lorenzo Insigne. L'attaccante barese ex Sampddoria ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Secondo me oggi, in serie A, ce ne è uno solo. Abbiamo dei ruoli diversi, però l’unico che mi assomiglia, come inventiva, come qualità, come personalità è Insigne del Napoli. Ha genio, è terrone come me. Rivedo in lui tante cose di me".