"Il Verona è una società perfetta". Antonio Cassano, disoccupato di lusso del calcio italiano, indica con chiarezza quale potrebbe essere il suo futuro. Fantantonio vuole tornare protagonista in Serie A dalla prossima stagione, il Verona è in lotta per la promozione e il fantasista barese ha già trovato il feeling con il presidente gialloblu. I bookmaker hanno fiutato l’affare e nelle scommesse sul futuro di Cassano il Verona è l’opzione favorita: su Snai l’accordo è ritenuto assai probabile, e vale 2.50. L’ex romanista sarebbe disposto ad accettare la Serie B solo per "portare l’Entella in A", ha spiegato in una recente intervista. La soluzione biancoceleste è la seconda in tabellone, data a 5 volte la scommessa. Stessa quota per Cassano ancora disoccupato, mentre Udinese, Bologna e Sassuolo (pure menzionate da Fantantonio) salgono rispettivamente a 8, 9 e 10 volte la giocata. Assolutamente da scartare - salvo clamorosi ripensamenti - la pista estera (ha già rifiutato offerte da Cina ed Emirati Arabi) data a 30,00, così come a 30,00 si gioca un ritorno al Parma.