Antonio Cassano parla del proprio futuro in un'intervista al Corriere dello Sport: "Dopo aver rescisso il contratto con la Sampdoria, ho ricevuto diverse offerte dall'estero. In Italia ho avuto delle proposte dal Palermo a luglio scorso e anche il Crotone pochi giorni fa mi ha cercato. Però sono innamorato di Genova e mi piacerebbe rimanere nei dintorni, al Nord, se dovessi giocare in Italia. Se invece dovessi andare all'estero, cosa che non escludo, sarebbe ovviamente un altro discorso. In Serie B? Con questa serie A, a 40 anni Totti può divertirsi ancora un paio d'anni e io penso, a 34 anni, di poter dire ancora la mia. E non facendo solo la presenza. Se arrivasse il momento in cui diventassi ridicolo nel calcio, se non ce la facessi più, sarei il primo a smettere. Io ora sono convinto di poter ancora divertirmi e fare la differenza, in serie A".