Antonio Cassano non ha peli sulla lingua. L'attaccante barese ha dichiarato a Tiki Taka su Italia 1: "Secondo me lo scudetto lo vince l'Inter perché ha un genio (Spalletti, ndr) in panchina che riesce a stimolare tutti i giocatori e poi gioca una volta a settimana. Seconda la Juve e al terzo posto il Napoli. La mia esperienza con Spalletti alla Roma? Avevo già dei problemi con la società, mi ha fatto giocare due o tre partite e poi sono andato al Real Madrid. Non so se saremmo andati d'accordo però, perché abbiamo due caratteri particolari".



VERONA ADDIO - "L'ho detto tante volte, solo che quando faccio io qualcosa mi danno del matto o del depresso. Non è scattata la scintilla, è come quando frequenti una donna, se non scatta quel qualcosa lasci perdere. Ho perso anche un bel po' di soldi. Dopo quattro giorni di ritiro ho detto tutto a Pecchia e a Fusco, la società non sapeva trovare una soluzione, gli ho consigliato di mettere una clausola e loro mi hanno detto che dovevo dire che smettevo e l'ho fatto. Comunque con la società mi sono lasciato in ottimi rapporti, ma non mi sono trovato a Verona. Io sono convinto che posso ancora divertirmi, però a 35 anni non ero disposto a fare un campionato di sofferenza. A 25 anni l'ho fatto, dal Real sono andato alla Sampdoria, adesso non so se me lo posso permettere ancora e non me la sono sentita".



DYBALA & HIGUAIN - "Per me Messi è il calciatore più grande della storia e non puoi paragonarlo a nessuno, se non un pochino a Cristiano Ronaldo. Dybala è un grande giocatore, ma è imparagonabile a Messi. Poi la Juve in Serie A fa un campionato a parte, avendo dei giocatori meno forti rispetto a quelli di 15 anni fa. Per me Dybala assomiglia molto di più a Montella: ha grande tecnica, è forte, furbo e fa tanti gol come faceva Vincenzo. Montella ha fatto più di 150 gol, operandosi 12 volte, è stato un giocatore straordinario. Higuain fatica a trovare la porta? Per me è fenomenale, a Madrid ha fatto più di 150 gol. Per me dopo Suarez è il più forte di tutti, tecnicamente è fenomenale, è un top player poi ognuno può pensarla come vuole".