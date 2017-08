Antonio Cassano non ha mai avuto peli sulla lingua, specialmente quando si tratta di parlare di Juventus. Anche nel corso dell’ultima intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Fantantonio l’ha ‘toccata piano’ nei confronti del club bianconero. “E’ grave la partenza di Dani Alves – ha ammesso Cassano -. Ha detto che lo spogliatoio Juve era triste, evidentemente non mi sbagliavo quando dissi che alla Juve erano dei soldatini". ‘ex talento barese, però, non si ferma qui e continua parlando di Bernardeschi: “Futuro roseo in nazionale con Berardi? No, Nel 2003 quando arrivai in azzurro gli attaccanti erano: Cassano, Totti, Del Piero, Vieri e Inzaghi. C’è una bella differenza credo".