Il calciomercato in Italia si è ufficialmente chiuso ieri per i trasferimenti, ma resta aperto per gli svincolati. Quelli che hanno rescisso il contratto a gennaio possono passare a un altro club italiano entro fine febbraio: è il caso di Cassano, Curci e Carmona, pronto a volare negli Stati Uniti ad Atlanta. Invece chi si era svincolato entro il 30 giugno del 2016 (come Caceres) ha tempo fino al 31 marzo.



MERCATO APERTO - Per tutti c'è la possibilità di trasferirsi in Paesi dove il mercato è ancora aperto. Come ad esempio la Cina (Biabiany può andare allo Jiangsu Suning entro il 28 febbraio) e il Brasile fino al 4 aprile. Il San Paolo vuole riportare in patria Hernanes, che però preferisce restare alla Juventus almeno fino a giugno. Mercato aperto fino al 24 febbraio in Russia: proprio oggi lo Zenit ha acquistato dal Chelsea il difensore serbo Ivanovic.