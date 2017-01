Antonio Cassano cerca squadra. L'attaccante barese classe 1982, che ha da poco rescisso il contratto con la Sampdoria, ha dichiarato a Tiki-Taka su Italia 1: "Con il presidente Ferrero mi sono lasciato in serenità, senza polemiche. Hanno deciso che volevano puntare su altri giocatori e quindi ora mi alleno con la Primavera. Voglio ancora giocare, divertirmi perché vivo per il calcio, dopo che per la famiglia. Se arriverà un’opportunità che mi stuzzica la accoglierei con entusiasmo. Dalla Cina è arrivata una chiamata, ma per me il calcio è in Europa. Non sono uno di quelli che va in Cina dichiarando di sposare un progetto, quando in realtà l’unica cosa che sposa è il grano".