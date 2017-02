Dopo quelle riguardanti l'infortunio di Joel Obi, dall'infermeria del Torino arrivano altre brutte notizie: si allungano i tempi di recupero di Leandro Castan.

Il difensore brasiliano sembrava potesse tornare almeno a far parte dei convocati già per la scorsa partita di campionato contro il Pescara, invece il problema muscolare accusato circa un mese fa non è ancora stato smaltito: Castan salterà quindi anche la partita contro la Roma in quello che è il suo ex stadio. Il numero 4 granata dovrà allenarsi ancora per una decina di giorni.