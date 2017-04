Pablo Alvarez ha collezionato più di 100 presenze con la maglia del Catania ed oggi è uno dei perni del Rosario Central in Argentina. Di recente ha perso la moglie, ma il calcio lo aiutato a riprendersi dal lutto, come ha raccontato a La Nacion: "Da quando è successo quello che è successo, a me basta continuare a giocare, mi sento privilegiato perché faccio quello che amo. Sono molto grato al calcio che è la mia vita, è tutto per me. Preferisco morire in piedi che vivere in ginocchio. So quello che voglio, il calcio mi rende felice".