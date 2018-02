Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, parla in conferenza stampa di Cristiano Lucarelli: "Sono qui per chiarire quanto successo dopo l'incredibile e vergognosa sconfitta di Monopoli. Perdere così non è mai bello per una squadra come la nostra, ma devo dire che in altri tempi una conferenza stampa del genere non si sarebbe mai fatta. In questi giorni ho ricevuto centinaia di chiamate da giornalisti, dirigenti e allenatori, ma puntualmente non ho risposto a nessuno. Andava fatta una riflessione con tecnico e squadra, ma non ho mai avuto intenzione di esonerare Lucarelli, né gli ho mai tolto la fiducia. In questi giorni ho letto cose assurde, che avrei contattato ben sei tecnici, ma mi chiedo se quando si scrive si usa la testa. Così si fa solo terrorismo".