Andrea Catellani è arrivato a gennaio all'Entella per rivalutare una stagione non entusiasmante iniziata con la maglia del Carpi. Due gol in cinque partite e Chiavari continua a sperare in una storica qualificazione ai playoff per volare in Serie A.



CATANIA, MONTELLA E PAPU - L'attaccante, in un'intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com, ha parlato del rimpianto per l'occasione avuta e non sfruttata nella massima serie con il Catania: "Montella mi ha garantito tanto spazio ma ho avuto poca lucidità nello sfruttare le occasioni avute: avrei dovuto segnare più gol". L'Aeroplanino è rimasto nel cuore di Catellani: "Non avevo alcun dubbio che Montella sarebbe diventato uno dei migliori allenatori italiani". E sul Papu Gomez, compagno di squadra di allora, dice: "Il Papu era anche a quei tempi un giocatore pazzesco, non mi meraviglio di ciò che sta facendo [...] a 29 anni ha raggiunto la definitiva maturità, è un leader".



SOGNANDO BAGGIO - Il sogno (svanito) della Serie A, però, non era quanto più desiderava da bambino: "Sono cresciuto ammirando Baggio, un campione tanto umile quanto fenomenale: il Baggio uomo e il Baggio calciatore per me sono sempre stati un punto di riferimento [...] Non l’ho mai conosciuto di persona ma il mio grande sogno è aver la possibilità di farlo".



ENTELLA DA SERIE A? - Cosa lo aspetta nel futuro? "Ora spero di arrivare più in alto possibile con l’Entella: sognare non costa nulla". E' lo stesso sentimento provato da una città intera, Chiavari, che potrebbe regalare allo stesso Catellani una seconda chance da brividi in Serie A.