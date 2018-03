Il popolare conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan è un noto tifoso interista. Quello che in molti forse non sanno è che il celebre volto di Sky coltiva anche una predilezione per la Sampdoria. Ecco perché il club blucerchiato ha approfittato del match tra i nerazzurri e la squadra di Giampaolo, andato in scena ieri al Ferraris, per invitare Cattelan a Genova per seguire la partita in tribuna.



Il conduttore ha ricevuto in omaggio anche la maglia numero 9 della Samp, personalizzata con il suo cognome. Un regalo gradito dal simpatizzante doriano: 'Sono un collezionista di maglie da calcio. La prima è stata ovviamente quella dell’Inter, ma la seconda della Samp, perché era il periodo di Vialli e Mancini" ha raccontato proprio Cattelan a SampTV. "La Sampdoria è una squadra che ho sempre avuto nel cuore, in particolare dal 2010, quando ci ha aiutato a vincere lo scudetto battendo la Roma: da quel momento, si è guadagnata ancora un pezzetto di cuore in più".



Cattelan ha approfittato dell'occasione per ringraziare La Samp e invitare il presidente Ferrero negli studi di Sky: "Grazie mille per l’invito, cercherò di ricambiare invitando il presidente Ferrero a 'X Factor', da giudice ma anche da cantante, se vorrà. Lo aspetto" ha concluso il conduttore.