Edinson Cavani, attaccante del Psg, ha parlato ai microfoni di Premium dopo la gara col Nizza: "Abbiamo fatto tutti una grande partita, molto intensa. Abbiamo trovato il gol nelle prima azioni e poi l'abbiamo chiusa nella prima parte. Non abbiamo mai mollato e lavorato come squadra. Champions? Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa. Siamo all'inizio. Tifosi del Napoli in curva? Mi fa tanto piacere, sono tifosi che ci hanno sempre sostenuto in quei tre anni. Bellissima squadra e città. Ringrazio tutti loro. Auguro al Napoli il meglio possibile anche in Champions contro il City: sarà una grande gara. Una città che vive di calcio, respira calcio".