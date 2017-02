Edinson Cavani, attaccante del Paris Saint-Germain, è rimasto legato al Napoli nonostante l'addio non sia stati dei migliori. Queste le parole del classe '87, autore di 29 gol in 29 partite stagionali, al Corriere del Mezzogiorno: "Sto molto bene qui, ma il futuro può riservare qualsiasi cosa. Oggi sono così forti, non hanno bisogno di me. Mertens? Un grande calciatore, molto forte. Intelligente e furbo. Ma secondo me non è un centravanti. Non abbiamo le stesse caratteristiche, lui fa anche goal da punta centrale ma secondo me non lo è. È una questione di centimetri".



Eppure, anche il Matador non nasce centravanti: "Da ragazzino giocavo a centrocampo, ma i goal li ho sempre avuti nel sangue. Nella mia testa c’era il centravanti. Ho lavorato tanto e poi a Napoli ho avuto tanta fiducia, Mazzarri mi motivava molto, gli sono molto grato. Il mister mi aveva voluto e credeva nelle mie capacità. Sapeva che dovevo migliorare, ma mi diceva sempre che mi ammirava e credeva in me. Mertens probabilmente ha la stessa fiducia del suo allenatore, ma i suoi movimenti restano da esterno",



Infine, due parole sulla sfida con il Real Madrid: "Quando posso non perdo una partita. Mi piace molto il gioco che sta proponendo, è una squadra forte che gioca in maniera spregiudicata. Impresa col Real? Perchè no, io immagino cosa sarà il San Paolo nella partita di ritorno. Mamita! Da brividi".