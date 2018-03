Via da Parigi, questa volta non sembra esserci spazio per fare retromarcia. Edinson Cavani ha deciso, a fine stagione lascerà il Paris Saint-Germain, per sposare un nuovo progetto. Non è una questione di spazio o di soldi, il Matador ha saltato solo 6 partite delle 44 giocate (mai per scelta tecnica) e all'ombra della Tour Eiffel vive una vita sfarzosa, ma di motivazioni, di stimoli, che sono venuti a mancare. A Cavani, infatti, non basta far parte di una delle squadre più ricche e ambiziose d'Europa, vuole esserne il leader, vuole essere considerato il numero uno. E tutto questo a Parigi non è possibile. Prima c'era Ibrahimovic ora c'è Neymar, una situazione che l'uruguaiano non è disposto ad accettare, come dimostrano i frequenti mal di pancia di questa stagione (dal caso rigori al ritardo nel rientro dalle vacanze di Natale).



'NON MI SENTO A CASA' - La proprietà qatariota, con Al Khelaifi in testa, stravede per Cavani, ma è consapevole che non ha senso trattenere un giocatore che vuole andare via a tutti i costi. Secondo Le Parisien lo scorso febbraio l'attaccante portato in Italia dal Palermo e diventato grande con la maglia del Napoli ha confessato ad amici e compagni che a Parigi non si sente più a casa, che considera ormai chiusa la sua avventura. Cerca squadra, che possa esaudire i suoi desideri, che possa regalargli un sorriso che in Francia sembra aver perso.



COSTA TANTO - Cavani è sul mercato, ma acquistarlo non è semplice. Per le richieste del Paris Saint-Germain, che valuta il suo cartellino 60 milioni (è in scadenza nel 2020), per quelle dello stesso giocatore, che attualmente guadagna 18 milioni di euro lordi all'anno e non è disposto a tagliarsi più di tanto lo stipendio. Il Milan e Juventus ci hanno pensato, ma le cifre in ballo per un attaccante che il mese scorso ha spento 31 candeline al momento sono proibitive.