24 partite in stagione, 24 gol. Numeri favolosi, numeri da Matador. Edinson Cavani, dopo l'addio di Ibrahimovic, è ritornato al centro dell'attacco e ha ritrovato quello spirito letale che lo ha contraddistinto nelle esperienze di Palermo e Napoli. Così l'attaccante uruguaiano si è guadagnato un rinnovo, che ha il sapore di premio, ma è anche un segnale forte: ora come mai è il centro del progetto del PSG, e perciò non è in vendita. Lo sceicco Al-Khelaifi, come riportato da Sky Sport, ha deciso di blindarlo prolungando il suo contratto, in scadenza nel 2018, per quattro anni. El Matador, dopo aver firmato, percepirà 10 milioni netti a stagione, più due di bonus legati alle prestazioni.