Edinson Cavani tornerà in Italia, ma non per questioni relative al calcio. Il Matador è stato citato da Giuseppe Spinosa, suo ex collaboratore, che ha intentato una causa di lavoro per essere stato assunto in nero e poi licenziato dall'attaccante uruguiano, con una richiesta di risarcimento pari a 100mila euro. Intervistato da Cronace di Napoli, Spinosa afferma come "due anni fa, dopo tre di collaborazione, pagati in nero, Cavani decise di non avvalersi più delle mie prestazioni, senza darmi alcuna motivazione. Quando giocava nel Napoli era più gentile e affabile. A Parigi è cambiato. Da quado ha iniziato a guadagnare tutti quei soldi, ha smesso di essere umile".