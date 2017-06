Edinson Cavani, attaccante del PSG a Napoli per ritirare il premio Football Leader, ha parlato del suo possibile ritorno in Italia: "Tornerei a giocare in Italia, ma solo a Napoli. Ho delle promesse con me stesso e con la mia famiglia e se un giorno tornerò in Italia, sarà solo per venire a Napoli. Quando sono partito ho detto che se le cose fossero cambiate un po', mi avrebbe fatto piacere tornare a Napoli, ma vorrei tornare giocando ancora a buon livello. Non voglio tornare a Napoli quando il calcio sta per lasciare me; sarò io a lasciare il calcio, quindi se torno sarò ancora in forma".



SULLA CHAMPIONS - "Il Real ha fatto una partita perfetta contro la Juventus, giocando allo stesso modo per 90', mentre i bianconeri hanno spinto tanto nel primo tempo ma sono calati nella ripresa. Non credo che il risultato della finale indichi che c'è ancora una differenza forte tra il calcio italiano e quello di altri Paesi. Ogni partita fa storia a sé e una finale di Champions ancora di più".