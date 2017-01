Edinson Cavani ha parlato al Corriere dello Sport della sfida per lo scudetto e dell'ipotesi di un suo ritorno in Serie A: "Non so se il Napoli possa lottare per il titolo, ma tifo perché accada. Sono legato a qualsiasi squadra in cui ho giocato, il Napoli in particolare. Lo guardo sempre in televisione quando posso. Nella partita contro il Pescara mi è piaciuto, il calcio di Sarri è offensivo, piacevole da vedere, cerca sempre il gol e di far divertire il pubblico. In passato c'è stata la possibilità di un nuovo trasferimento in Italia, anche perché nel calcio capitano situazioni che portano i club a prendere decisioni. Ho preso in considerazione l'ipotesi di un ritorno, ma alla fine ho scelto di restare a Parigi.



SFIDA DELL'ANNO - "Napoli-Real Madrid? Sarà fondamentale giocare bene la gara in trasferta, spero che gli azzurri passino il turno. Il San Paolo sarà uno spettacolo, quando c'ero io abbiamo battuto il City e il Chelsea in quello stadio e il Napoli può ripetere quelle imprese".