Entusiasmo sul lungomare di Napoli per il ritorno in città di Edinson. L'attaccante del Paris Saint-Germain è stato accolto da decine di tifosi che gli chiedevano selfie e lo chiamavano dimostrandogli un affetto mai sopito. Cavani è a Napoli per ricevere un premio nell'ambito di Football Leader, manifestazione organizzata in collaborazione con l'Assoallenatori.