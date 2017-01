Oggi in casa Roma è in programma l'assemblea degli azionisti. Previsto l'ingresso nel Consiglio d'Amministrazione di Alba Tull. Che non avrà alcun ruolo operativo, ma si tratta di una personalità di spicco.



CHI E'? - Regista di professione, ha lavorato come fotografa per la famiglia del presidente uscente degli Stati Uniti, Barack Obama. Tra i vari soggetti delle sue foto ci sono anche Harrison Ford, Billy Bob Thorton e Olivia Wilde. Alba Tull è già membro di un altro consiglio d'amministrazione, quello del museo Pittsburgh's Carnegie Science Center. Suo marito Thomas Tull è l'amministratore delegato della Legendary Entertainment, casa produttrice della trilogia 'Il Cavaliere Oscuro' e 'Una notta da leoni' oltre a essere stato produttore esecutivo di 'Jurassic World'. Tull ha anche donato un milione di dollari alla Priorities Usa Action, una raccolta fondi in favore della candidata del Partito Democratico Hillary Clinton.