Il talento c'è e non si discute, le potenzialità per affermarsi in una grande squadra e diventare un campione anche, ma Domenico Berardi vale davvero 40 o 50 miloni di euro? Questa è la valutazione che il Sassuolo, per bocca dell'ad Carnevali, dà del giocatore entrato prepotentemente nel mirino dell'Inter per la prossima stagione.



I PIANI DI SUNING - La proprietà cinese ha dimostrato di avere le idee molto chiare quando si tratta di fare un acquisto che, nell'ottica dello sviluppo e della crescita del club, rappresenti qualcosa anche a livello simbolico. E' stato così per gli acquisti di Joao Mario, Gabigol e Gagliardini, pagati tanto in parte per le loro qualità tecniche ma soprattutto per il messaggio che si voleva lanciare alle concorrenti italiane ed europee. Insieme alle grandi stelle del calcio internazionale, Suning vuole assicurarsi i migliori talenti del nostro campionato e l'intenzione è di non badare a spese.



FATTORE BERNARDESCHI - Berardi viene considerato quella tipologia di calciatore in grado di esplodere definitivamente in una squadra che pensa in grande come l'Inter e il suo tifo dichiarato per i colori nerazzurri rappresenta un ulteriore importante biglietto da visita. Ma, per quanto visto sin qui nel Sassuolo e con la Nazionale Under 21, Berardi vale davvero tra i 40 e i 50 milioni? Il fatto che questa sia la valutazione di Bernardeschi, l'altro giocatore destinato a scatenare le fantasie di mercato della prossima estate, non può condizionare eccessivamente i giudizi su un giocatore, Berardi, ancora alla ricerca della continuità. Caratteristica insita nei grandi giocatori e al momento la stella del Sassuolo ancora non lo è.