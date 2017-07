E' lo sport più praticato dell'estate dopo il beach volley e i "racchettoni". Parliamo dei piagnistei di quei calciatori alla ricerca di un migliore contratto o di un'altra sistemazione rispetto alla loro attuale squadra di appartenenza. Con l'esplosione dei social network, non c'è quasi più bisogno di mandare avanti il procuratore di turno: basta un emoticon, un messaggio polemico su Twitter e Facebook o una foto un po' equivoca su Instagram e il gioco è fatto.



L'ELENCO DEI LAMENTOSI - L'elenco è lungo, da Donnarumma (che ha persino evocato gli hacker nel corso dell'Europeo Under 21 con l'Italia) a Verratti, all'allegra banda romanista che ha commentato con una punta di sarcasmo la recente partenza dell'ex compagno di squadra Rudiger verso l'Inghilterra. C'è poi il caso dell'interista Perisic, che ha da tempo fatto presente la sua volontà di cambiare campionato per raggiungere Mourinho al Manchester United, ma l'accordo con i nerazzurri non è ancora stato trovato. Questione di tempo, probabilmente, eppure c'è quel contratto in scadenza a giugno 2020 da onorare e le parole chiare, forti, di Spalletti sul futuro del giocatore: "E' uno importante, ascolteremo quello che ha da dirci, da parte mia nessun dubbio: contiamo su di lui. Poi ci farà capire le sue intenzioni. Non mi aspetto che qualcuno dica voglio andar via. Il valore glielo diamo noi, dipenderà da quello che ci portano dentro per quanto riguarda questo voler andar via. Vedremo che intenzioni ha, nessuno mi ha detto che lui vuole andarsene. Poi noi siamo l'Inter e possiamo anche decidere di fare come vogliamo".



SUNING, TIENI PERISIC - Tradotto in un italiano leggibile anche per i più duri di comprendonio: Perisic porti i soldi che l'Inter ritiene di meritare, altrimenti rimani qui in virtù dell'accordo che ancora ci lega. In fondo, sarebbe un segnale di grande forza da parte della proprietà cinese pretendere da uno dei suoi elementi di spicco il rispetto di un contratto sottoscritto all'epoca con reciproca soddisfazione e che il gruppo Suning si offre di migliorare sensibilmente. Poco verosimile, magari, nel calcio di oggi, ma non impossibile: cosa impedirebbe alla proprietà dell'Inter di avvicinarsi o pareggiare l'offerta di ingaggio dello United e fare l'ex giocatore del Wolfsburg di uno dei suoi simboli per il progetto di rinascita? Sarebbe un messaggio a distanza per tutti quanti, poco verosimile ma non impossibile.