Il Barcellona è stato protagonista di un match estremamente complicato contro un grande Betis; gli uomini di Luis Enrique, che avevano un disperato bisogno di punti per non lasciar scappare il Real Madrid, si sono dovuti accontentare di un pareggio strappato nei minuti finali. Il match, dominato dal Betis, è stato deciso anche da un clamoroso errore dell'arbitro che non ha concesso un gol evidente ai catalani a pochi minuti dallo scadere. La prestazione della squadra andalusa, però, è stata quasi perfetta, ed ha avuto un solo grande protagonista: Dani Ceballos, che con il Barcellona e la Catalogna non ha mai avuto un grande rapporto.



VECCHIE RUGGINI - Ceballos, talentuoso centrocampista spagnolo, è stato più volte pericoloso nella partita di oggi, ed ha anche costretto ter Stegen ad un grande intervento con un potente tiro da fuori; il classe '96 è stato uno degli uomini chiave della grande prestazione del Betis, ed è sceso in campo con motivazioni particolari. Ceballos, infatti, non ha mai nascosto il suo astio nei confronti del Barcellona, simbolo della lotta indipendentista della Catalogna nel mondo dello sport; nel 2012, sul suo profilo Twitter, il centrocampista spagnolo ha commentato in modo estremamente duro i fischi rivolti dai catalani all'inno spagnolo, auspicando anche l'esplosione di una bomba sulle gradinate. A queste dichiarazioni ha fatto seguito anche un acceso scambio di opinioni con Gerard Pique,da sempre paladino delle idee indipendentiste pro-Catalogna, nel quale Ceballos ha pesantemente insultato il difensore del Barcellona. Una lotta, politica prima che sportiva, della quale il talento spagnolo si è fatto arrogantemente portavoce e che è inevitabilmente riaffiorata in occasione della partita odierna.



POLEMICHE E ANCORA POLEMICHE - Il classe '96 ha dimostrato sul campo tutta la sua voglia di far male al Barcellona; ed il risultato è stato un punto importante per il suo Betis, oltre che due punti tolti ai blaugrana in vista della lotta al titolo. Nessuna parola e nessuna frase fuori posto, questa volta Ceballos ha fatto parlare solo la sua qualità, senza alimentare ulteriori tensioni di stampo politico. Nei prossimi giorni, però, sono destinate a farsi largo le polemiche legate al gol fantasma che già infiammano tutti i catalani, pronti a gridare allo scandalo. Quel che è certo, oltre che evidente, è che quando ci sono Ceballos da una parte ed il Barcellona dall'altra le polemiche sono garantite, dentro al campo così come fuori.