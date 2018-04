Esuberi dai top club. Sarà anche l'estate di questo mercato parallelo, grandi squadre europee piene di calciatori di qualità e pronte a liberarne per il poco spazio trovato negli ultimi mesi: Dani Ceballos è sicuramente tra i pezzi pregiati di questa categoria. Centrocampista di enorme qualità, classe 1996, è passato al Real Madrid un anno fa dal Betis per poco meno di 20 milioni di euro; un grande affare consentito solo dalla clausola rescissoria altrimenti il prezzo sarebbe stato ben più alto, ma Ceballos non ha trovato spazio nelle merengues, è una riserva fissa e Zidane non lo ha addirittura convocato per l'ultima uscita del suo Real.



IL MILAN E LA FORMULA - La Juventus è sulle sue tracce da anni, ma a luglio scorso si è tirata indietro visto che la proposta del Real ha superato la cifra prefissata della clausola pur di bruciare la concorrenza. Il Milan invece lo apprezza, i dirigenti stravedono per Ceballos ed è alla voce sogni per il centrocampo rossonero della prossima estate. Sogni difficilissimi da realizzare: Florentino Perez, presidente del Real, non ha alcuna intenzione di liberare Ceballos in prestito con diritto di riscatto. Lo ha già comunicato ai suoi agenti, la formula è un grande problema perché il Real lo cederebbe solo a titolo definitivo per un'offerta molto importante, attorno ai 40 milioni di euro; in più, non ha ancora dato il via libera al giocatore temendo un rimpianto vista la sua giovane età, dunque non va scartata l'ipotesi prestito secco ma con preferenza club spagnoli. Ecco perché il Milan al momento è freddo, nonostante straveda per Ceballos. Sperando che tornino i cari, vecchi saldi del Real Madrid...