Emanuel Cecchini, centrocampista classe '96 del Banfield, ha parlato in argentina del suo futuro confermando la volontà di approdare all'Inter e specificando che una trattativa con il club nerazzurro è in corso: "So che in queste ore c'è un contatto in corso tra i miei rappresentanti e l'Inter, quindi aspettiamo e vediamo quello che succede. Al momento mancano ancora dei dettagli ma ci sono buone possibilità. Per me sarebbe un sogno!. Il Genoa? Non ho ancora parlato di questo. Una volta che sarà tutto definito mi diranno quale sará il mio destino".