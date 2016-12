Ieri sera hanno suonato al Forum di Assago, davanti a più di 12 mila persone, senza contare gli oltre due milioni che hanno visto la finale di X Factor alla tv. Ma tra le passioni di Cecco e Cipo (foto da Facebook) non c'è solo la musica, come raccontano i due cantautori a Calciomercato.com.



Cecco e Cipo, com'è stato esibirvi davanti a un pubblico così numeroso?

C'era molta tensione, eravamo emozionati. Ma è stata decisamente meglio l'emozione di ieri piuttosto che quella che avevamo durante il concorso. Essere in competizione non ci è mai piaciuto, infatti questa è la prima volta che vinciamo qualcosa! Ieri è stata una bella botta, c'era davvero un fiume di gente. Il Forum è talmente ampio che lì per lì non ci si rende neanche conto di quante persone possa contenere. Forse anche per questo penso che sia stato uno spettacolo da apprezzare più da casa che dal vivo.



Lo "Stra Factor", il concorso per alcuni dei concorrenti eliminati nelle scorse edizioni che avete vinto, è stata una bella vetrina.

Sicuramente. Noi da due anni siamo quasi sempre in tour e abbiamo fatto tante date. Ci stiamo creando un pubblico piano piano con i live. All'inizio eravamo titubanti sulla partecipazione visti i personaggi che c'erano, poi per fortuna è andata bene.



Vi siete conosciuti grazie alla musica o c'era altro prima?

Noi ci conosciamo da tanti anni, da quando eravamo bambini. Giocavamo insieme, facevamo uno (Cecco) il portiere, l'altro (Cipo) la punta col fiuto del gol. Ci divertivamo tanto, ma sempre a livello provinciale anche se avevamo una buona squadra. Da quando abbiamo iniziato a suonare siamo sempre lontani da casa nei weekend e quindi abbiamo deciso di abbandonare. Ma il calcio resta sempre una nostra passione, da poco abbiamo cominciato a giocare con la Nazionale Cantanti. Ci vorrà un po' per ritrovare la forma, ma andare a fare qualche partitella ci fa piacere.



Per chi tifate?

Tifiamo Empoli da quando eravamo piccoli. Io (risponde Cecco, ndr) vado sempre allo stadio, sono abbonato da qualche anno. Mi ci portava anche mio babbo, mi è sempre piaciuto andare, anche se da bambino era più bello. Mi piacevano molto Tavano e Vannucchi, ma anche Belleri, Rocchi e Di Natale. Delle altre squadre ammiravo Baggio, Toni (ma solo al Brescia, mai alla Fiorentina) e Del Piero, che era fortissimo. Ma anche quando giocavo a Fifa prendevo sempre l'Empoli. Quest'anno purtroppo non sta andando benissimo, si pensa più a non prendere gol che a farli, ma Maccarone rimane sempre il migliore.



Avete anche cantato l'inno ufficiale dell'Empoli, com'è nata questa opportunità?

Nasce tutto da Roberto Talarico, che ha scritto il testo. Sia lui che la società ci hanno chiesto di rimodernarlo un po' e noi abbiamo cercato di rifarlo con suoni più nuovi. Ora lo mandano all'ingresso delle squadre al Castellani, è bello cantarlo allo stadio. È una sensazione strana, perché è la squadra per cui tifiamo da bambini e stiamo dando il nostro contributo.



Cos'è successo a Saponara?

È un grande giocatore, ci dispiace venga spesso criticato. Non si capisce bene cosa sia cambiato dall'anno scorso, ma in passato ha fatto molto bene. Ha qualità, deve solo stare tranquillo e tornerà a quei livelli.