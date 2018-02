Il papà giganteggiava nelle difese di Inter e Milan e regalava agli italiani un sogno Mundial in Spagna nell'82. La stessa passione per il calcio Fulvio Collovati è riuscito a trasmetterla alla più piccola delle sue due figlie, Clementina che affacciandosi al mondo della tv si sta avvicinando, insieme al padre, proprio al mondo del pallone. Ospite a Quelli che il calcio, programma domenicale delle reti Rai condotto da Luca e Paolo, Clementina ha dato prova di una già grande conoscenza tecnico-tattica oltre che un look che non ha nascosto la sua splendida bellezza acqua e sapone. Con un sorriso che conquista, eccola nella nostra gallery.