Futuro all'Alaves per, attaccante ex Manchester City e Feyenoord che saluterà a breve il Celta Vigo. Come riporta il Mundo Deportivo, lo svedese è prossimo alla firma con la società basca. In questa stagione, Guidetti ha collezionato otto presenze in Liga e due in Copa del Rey per un totale di 257' trascorsi in campo.