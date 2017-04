Questi sono gli ultimi mesi in cui Giuseppe “Pepito” Rossi giocherà con il Celta Vigo. Non verrà infatti rinnovato il contratto con la squadra spagnola, e in estate si ritroverà svincolato. Era stata stipulata una clausola che prevedeva il rinnovo automatico di un altro anno col Vigo, peccato che prevedeva altresì il raggiungimento di un certo numero di presenze, che Pepito non riuscirà a raggiungere.



Per lui si prospetta quindi un futuro incerto, ma il suo procuratore cercherà di trovargli una squadra europea, visto il desiderio dell’assistito di restare nel vecchio continente.