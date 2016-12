Passato al Celta Vigo in estate (terza maglia spagnola indossata dopo quelle di Levante e Villarreal), Pepito Rossi parla a Sky Sport della sua esperienza in Liga: "In Spagna mi trovo molto bene, spero a poco a poco di trovare sempre più spazio. Con la squadra in questo momento siamo a metà classifica, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare in Europa".



Poi su Fiorentina e Nazionale: "Fiorentina? Vedremo cosa accadrà questa estate. La Nazionale può arrivare solamente giocando tante partite con il club, chiaramente continuo sempre a sperare in una chiamata di Ventura".