Nel corso della partita di Champions League disputata al Celtic Park fra Celtic Glasgow e PSG e vinta per 5-0 dai parigini, un ultras dei padroni di casa ha invaso il campo sul risultato di 3-0 dirigendosi minacciosamente verso l'attaccante francese Mbappè.



I media inglesi parlano di un tentato calcio con il giocatore che ha schivato il colpo e ha permesso poi l'intervento degli uomini della sicurezza che hanno prima bloccato e poi portato via l'ultras. Una brutta notizia per il club scozzese perchè non è nuova a questi episodi da parte dei suoi tifosi. La Uefa aveva già punito con multe salate il Celtic e ora ha aperto un nuovo procedimento disciplinare nei confronti del club biancoverde.